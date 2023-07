Messina, Pietro Currò si dimette da Arisme: online l’avviso per un nuovo membro del CdA

L’Agenzia per il Risanamento di Messina (Arisme) cerca un nuovo membro per il Consiglio di Amministrazione (CdA) a seguito delle dimissioni di Pietro Currò. Le candidature all’avviso pubblico lanciato dal Comune vanno presentate entro il 31 luglio 2023. Vediamo tutti i dettagli.

Lo scorso 11 luglio il sindaco di Messina, Federico Basile, ha nominato nuovo assessore Pietro Currò, membro del CdA di Arisme, che nella stessa giornata ha rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico all’interno dell’Agenzia per il Risanamento. Adesso, però, la partecipata comunale è alla ricerca di un nuovo componente per il Consiglio d’Amministrazione composto dal presidente, l’avvocato Vincenzo La Cava e dalla consigliera Francesca Martello, ingegnere.

CdA di Arisme: l’avviso pubblico del Comune di Messina

Il Comune di Messina ha quindi predisposto e pubblicato l’avviso pubblico per la nomina di un nuovo componente per il CdA dell’Agenzia per il risanamento di Messina (Arisme). I requisiti sono la cittadinanza dell’Unione Europea, con godimento dei diritti politici; onorabilità, professionalità e indipendenza; adeguata competenza tecnica, professionale, gestionale o amministrativa per le funzioni disimpegnate presso Enti, Aziende pubbliche e/o private; non trovarsi nelle situazioni di inconferibilità ed incompatibilità.

È possibile candidarsi entro la scadenza fissata alle ore 12.00 del 31 Luglio 2023, o tramite PEC o consegnando a mano la candidatura. In particolare:

candidatura tramite P.E.C. all’indirizzo: protocollo@pec.comune.messina.it;

candidatura presentata a mano presso l’U.R.P. (Ufficio Relazioni con il Pubblico) del Comune di Messina c/o la sede di Palazzo Zanca, che attesterà la data di presentazione apponendo sulla busta l’apposito timbro datario e rilascerà apposita contestuale ricevuta.

Maggiori dettagli e informazioni su requisiti e documentazione sono disponibili a questo link.

