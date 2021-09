Messina. Piazza del Popolo pronta per il restyling: aggiudicato l’appalto per 366mila euro

Aggiudicati i lavori per il recupero e la riqualificazione di piazza del Popolo, a Messina, per oltre 360mila euro. Il progetto mira a rendere lo spazio, nel cuore della città dello Stretto, un luogo di aggregazione socio-culturale che possa attrarre anche i turisti. Gli interventi riguarderanno in particolare la pavimentazione (ma non solo).

Il Comune di Messina ha chiuso la procedura negoziata per l’aggiudicazione degli interventi di restyling di piazza del Popolo, che sono stati affidati alla ditta Contruction e consolidations Srl di Favara (provincia di Agrigento) con un ribasso pari a 29,889 %, per un importo contrattuale di 366.846,76 euro oltre IVA.

Il progetto si presenta come un ponte tra passato e presente, finalizzato a dare nuovo lustro a piazza del Popolo richiamandone però le caratteristiche storiche. È previsto dunque il rifacimento della pavimentazione con mattonelle in pietra lavica martellate, posizionate a raggiera, mentre per la parte centrale è previsto il posizionamento di ciottoli di fiume. Gli interventi riguarderanno anche la zona dei portici che circondano la piazza. Le mattonelle della pavimentazione sottostante, infatti, saranno sostituite con nuove mattonelle in monostrato vulcanico dalla superficie bordata.

