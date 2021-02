Messina. Pass ZTL residenti e veicoli elettrici o ibridi: come richiederlo

Da lunedì 8 febbraio a Messina sarà possibile presentare richiesta per ottenere il Pass ZTL per i residenti nonché il Pass per i veicoli elettrici o ibridi.

Le istanze per i contrassegni di sosta gratuita nella ZTL, inclusi quelli dei possessori di veicoli elettrici o ibridi, dovranno essere inoltrate all’ATM S.p.A. presso gli uffici ubicati al parcheggio Cavallotti (per informazioni tel. 347-0585228).

Il Servizio Mobilità Urbana ed Autoparco rilascerà i contrassegni di sosta gratuita nella ZTL solo a coloro che hanno già concordato l’appuntamento per il ritiro.

Pass ZTL residenti e veicoli elettrici o ibridi: prenotazione online

Da lunedì sarà possibile richiedere il Pass ZTL residenti e il pass per i veicoli elettrici o ibridi anche online. Basterà soltanto collegarsi al sito www.atmmessinaspa.it -> Servizi -> ZTL cliccando su “Servizi Online” e seguendo attentamente le istruzioni.

I cittadini che non dispongono di un computer ed una connessione internet, potranno invece recarsi al parcheggio Cavallotti con la documentazione necessaria, riportata sulla pagina dedicata: il personale di ATM assisterà la clientela per la richiesta.

Entro tre giorni lavorativi il pass sarà pronto per essere ritirato presso il medesimo punto vendita.

(5)