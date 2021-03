Messina aderisce al “Maggio dei libri 2021”: al via le proposte

Messina aderisce al Maggio dei libri 2021, la campagna di promozione della lettura che per la sua 11esima edizione sceglie come tema “L’Amor”, ispirandosi a Dante Alighieri. Il Comune di Messina è pronto a programmare le iniziative, che dureranno oltre un mese, e chiede l’adesione della città per rendere il “Maggio dei libri” una vera e propria immersione nella cultura.

Il Maggio dei libri 2021 si aprirà il 23 aprile – in coincidenza con la “Giornata del libro” – e terminerà il 31 maggio. Associazioni, librerie, editori, biblioteche ed enti privati di Messina hanno tempo fino alle 13.00 del 7 aprile 2021 per presentare le proprie proposte.

«Compatibilmente a quanto ci sarà consentito fare – ha sottolineato l’assessore Enzo Caruso – auspico di tornare a sentire “respirare” nella nostra Città aria di cultura, di parole e di suggestioni che solo nei libri si possono trovare. Chiedo una “santa alleanza” di menti, di sensibilità, di amore per l’anima, che a Messina mancano da tanto tempo, soffocati dalla paura del contatto umano del quale siamo stati recentemente privati».

Il programma prevede proposte inerenti “la lettura e il libro”, come reading nelle scuole, eventi sui social, presentazione di libri, gruppi di lettura, e così via. Saranno prese in considerazione esclusivamente proposte legate al mondo del libro e della lettura rivolte ad adulti, bambini, anziani, persone con disabilità, che siano svolte in presenza o all’aperto, compatibilmente con le misure vigenti in materia di emergenza sanitaria da Covid-19

“L’amor”, il tema del Maggio dei Libri 2021

Il tema scelto per il Maggio dei Libri 2021 è l’“Amor”, coniugato attraverso tre filoni principali dedicati a Dante nell’anno del 700° anniversario della sua morte, ispirati ad alcuni dei più celebri versi:

“Amor… ch’a nullo amato amar perdona” – incentrato sull’amore come sentimento totale, irresistibile, che appaga chi lo prova e che diventa ancora più potente, se indirizzato verso il prossimo come solidarietà, empatia, comprensione e accettazione. Questo filone è quindi dedicato all’amore nel senso più classico del termine e alla sua accezione più sociale e di apertura verso l’altro. Focus sulla poesia, capace di elevare al massimo grado i sentimenti, ma anche sulla narrativa in prosa e qualunque libro tocchi le corde più profonde dell’animo; “Amor… che ne la mente mi ragiona” – questo tipo di amore è quello indissolubilmente legato all’intelletto; è la passione per la razionalità e la conoscenza, le stesse che avevano spinto Ulisse a intraprendere i suoi viaggi: ecco allora il filone perfetto per esplorare il genere del reportage e quello giornalistico, le forme contemporanee di narrazione che più rispondono al bisogno di conoscere e interrogarsi sul presente e i suoi continui mutamenti; “Amor… che move il sole e l’ altre stelle” – declinazione tematica che richiama la concezione dantesca di amore universale, inizio e fine di tutto, i due estremi sui quali l’umanità da sempre si interroga: questo filone è pensato per dare risalto a riflessioni non solo di letteratura ma soprattutto di filosofia, religione, psicologia, divulgazione scientifica e salvaguardia ambientale, interpretando l’amore come desiderio di conoscenza, cura e tutela di ciò che ci circonda.

L’avviso del Maggio del libri 2021 a Messina è disponibile a questo link.

Qui è invece possibile scaricare il modulo per presentare le proprie proposte.

(48)