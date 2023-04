Messina. Parco “Aldo Moro”, inizia il conto alla rovescia: via ai lavori entro 15 giorni

I lavori per la riqualificazione del Parco “Aldo Moro” di Messina inizieranno entro 15 giorni: a comunicarlo è la III Commissione Consiliare (Sviluppo economico e turismo), recatasi sul posto questa mattina per verificare la situazione. Il progetto prevede una totale rimessa a nuovo dell’area, con nuove piante e nuovi elementi di arredo urbano. Il tempo di realizzazione degli interventi è di 120 giorni.

Lo scorso 6 aprile la consegna da parte della Giunta Basile dei lavori di ForestaMe, che include al suo interno diversi progetti, tra cui, appunto, quello per la riqualificazione del Parco “Aldo Moro” di Messina, situato sul viale Regina Margherita. Oggi, a distanza di una ventina di giorni, la III Commissione Consiliare (Sviluppo economico e turismo) ha fatto un sopralluogo, guidata dalla presidente Emilia Rotondo. Sul posto il direttore dei lavori, l’ingegnere Massimo Potenzone, e l’agronomo Roberta Andaloro, che hanno spiegato in linee generali quali sono gli interventi previsti, mostrato le tavole progettuali e comunicato che i lavori prenderanno il via entro 15 giorni.

La presidente Emilia Rotondo, ha sottolineato come sia intenzione della Commissione «monitorare la conduzione dei lavori con una presenza costante attraverso periodici sopralluoghi». Presente anche una rappresentanza istituzionale della IV Municipalità del Comune di Messina, invitata dalla III Commissione consiliare.

