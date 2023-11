Messina, il parcheggio “Fosso” di via La Farina chiuso dal pomeriggio del 16 novembre

Lo comunica ATM Messina Spa: il parcheggio “Fosso” di via La Farina che, a partire dalle ore 14.00 di giovedì 16 novembre 2023 sarà chiuso temporaneamente per lavori. L’Azienda ha infatti in programma un restyling per l’area di sosta che vedrà il rifacimento e miglioramento della segnaletica orizzontale. Vediamo tutti i dettagli.

Mentre nelle scorse settimane si è lavorato per l’automazione dell’ingresso e dell’uscita, con l’installazione della classica colonnina per l’erogazione dei biglietti – già presente, per esempio, al parcheggio “Torri Morandi” di via Pozzo Giudeo –; nei prossimi giorni il parcheggio “Fosso” di via La Farina sarà oggetto di interventi volti al miglioramento della segnaletica orizzontale interna.

Per consentire l’esecuzione dei lavori, l’ATM ha quindi disposto la chiusura temporanea dell’area di sosta. Il parcheggio “Fosso” di via La Farina sarà quindi temporaneamente chiuso a partire dalle ore 14.00 di domani, giovedì 16 novembre 2023. Ancora non è stata comunicata la data di riapertura: «Una volta completati i lavori – scrive l’Azienda Trasporti di Messina –, il parcheggio situato in Via La Farina 56, vicinissimo al Viale San Martino, tornerà ad essere operativo 24 ore su 24, 7 giorni su 7». Il costo della sosta all’interno del parcheggio “Fosso” di via La Farina è di 1 euro l’ora fino alle 20.30, mentre dalle 20.30 alle 7.00 è gratuito. È gratuito, infine, la domenica e nei giorni festivi.

Nel frattempo, in alcuni stalli blu di via dei Mille sono stati installati i primi dei 5mila sensori previsti per lo smart parking a Messina. Il servizio sarà finalizzato a consentire ai cittadini di verificare tramite smartphone e in tempo reale quali sono gli stalli liberi nel centro cittadino.

