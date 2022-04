Messina, parcheggio del Cavalcavia a pagamento dal 19 aprile: quanto costerà

È ufficiale: da martedì 19 aprile, il parcheggio “Cavalcavia – San Ranieri” di Messina sarà a pagamento e sarà destinato solo alle auto. A comunicarlo è ATM Spa, che si occuperà della gestione. Vediamo che orari seguirà e quanto costeranno i gratta e sosta.

È stata pubblicata lo scorso primo aprile l’ordinanza del Commissario Leonardo Santoro che affida il parcheggio del Cavalcavia all’Azienda Trasporti di Messina. L’area mette a disposizione 171 posti auto e due riservati ai disabili, sarà a pagamento e destinata alle sole auto. Sarà possibile pagare sia comprando e posizionando sull’auto il classico gratta e sosta che tramite l’app ATM MovUp e le altre applicazioni a disposizione dell’utenza.

Parcheggio del Cavalcavia di Messina a pagamento: le tariffe

La tariffa per la sosta sarà:

1 euro per ogni ora,

3 euro per mezza giornata;

5 euro per l’intera giornata (dalle 8:30 alle 20.30).

La decisione di rendere il parcheggio del Cavalcavia disponibile solo per le auto e non per i pullman turistici o i bus extraurbani, ricordiamo, aveva generato non poche polemiche. Ad opporsi a questa decisione, in particolare, la Uiltrasporti: «Così facendo – aveva sottolineato il segretario Michele Barresi – si disincentiva l’uso del mezzo pubblico, creando peraltro un inutile doppione del Cavallotti, distante solo poche centinaia di metri dal cavalcavia e spesso mezzo vuoto nella sua capienza».

