Messina, Palazzo Zanca s’illumina di bianco per sensibilizzare sul cancro al polmone

Messina aderisca a “Illumina novembre” e nella serata di ieri, venerdì 18 novembre, Palazzo Zanca si è vestito di bianco per puntare l’attenzione sul cancro al polmone e sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione. Il sindaco Federico Basile ha infatti deciso di aderire, per il Comune, all’iniziativa organizzata da ALCASE Italia, associazione che offre supporto alle persone che soffrono di questa malattia.

Perché proprio di bianco? Perché il bianco è il colore scelto a livello internazionale per la giornata del 19 novembre dedicata, appunto, alla neoplasia polmonare. Si tratta, chiaramente, di un piccolo gesto simbolico attraverso il quale l’Amministrazione Comunale «manifesta il proprio sostegno ad ALCASE nell’attività di divulgazione relativa alla malattia, che rimane ancora considerata propria dei fumatori e incurabile, ma che in realtà grazie a simili iniziative si sono aperti nuovi orizzonti di cura e stabilizzazione della stessa soprattutto coinvolgendo la collettività ad effettuare lo screening per il cancro al polmone al fine di aumentare le prospettive di guarigione e di controllo clinico prolungato».

ALCASE è un’associazione nata a Cuneo nel gennaio del 1994 per lo Studio e la Ricerca Clinica contro il Cancro del Polmone. A fondarla sono stati due pneumologi cuneesi, i dottori Gianfranco Buccheri e Domenico Ferrigno. L’obiettivo è quello di sostenere la ricerca medica finalizzata al trattamento del cancro del polmone. Contestualmente, però, si voleva favorire l’aggiornamento professionale degli operatori sanitari e migliorare la qualità dell’assistenza medica. Maggiori informazioni a questo link.

