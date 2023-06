Lavoro a Messina, l’Ospedale Papardo pronto alle assunzioni: online l’avviso per la graduatoria

Medici, infermieri, ma anche architetti e avvocati, centralinisti e non solo: novità per chi cerca lavoro a Messina; l’Ospedale “Papardo” lancia l’avviso per la formazione di graduatorie finalizzate al conferimento di incarichi a tempo determinato o sostituzioni. Per candidarsi c’è tempo fino al 30 giugno 2023. La selezione avverrà per soli titoli. Vediamo come candidarsi.

Lavoro all’Ospedale Papardo di Messina: le figure ricercate

L’Ospedale Papardo di Messina ha aperto le selezioni per la creazione di una lista di persone, una graduatoria, cui attingere per eventuali offerte di lavoro a tempo determinato. Le categorie professionali ricercate sono le più disparate, da quelle sanitarie, ai legali passando per architetti, collaboratori amministrativi, commessi e centralinisti.

Nello specifico, si cerca personale per le seguenti categorie:

Dirigenza Medica e Dirigenza Sanitaria non Medica

Cardiologia, Dermatologia e Venereologia, Ematologia, Endocrinologia, Gastroenterologia, Malattie dell’Apparato Respiratorio, Malattie Infettive, Medicina d’Emergenza-Urgenza, Medicina Interna, Nefrologia, Neonatologia, Neurologia, Oncologia, Pediatria, Radioterapia, Reumatologia, Cardiochirurgia, Chirurgia Generale, Chirurgia Plastica e Ricostruttiva, Chirurgia Toracica, Chirurgia Vascolare, Ginecologia e Ostetricia, Neurochirurgia, Oftalmologia, Ortopedia e Traumatologia, Otorinolaringoiatra, Urologia, Anatomia Patologica, Anestesia e Rianimazione, Biochimica Clinica, Medicina Trasfusionale, Medicina Nucleare, Microbiologia e Virologia, Patologia Clinica, Radiodiagnostica, Rischio Clinico, Direzione Medica di Presidio Ospedaliero; Dirigente Psicologo, Dirigente Biologo Dirigente Fisico, Dirigente delle Professioni Sanitarie Infermieristiche, Dirigente delle Professioni Sanitarie Area Tecnica, Dirigente Farmacista.

Infermiere, Infermiere Pediatrico, Ausiliario Specializzato, Fisioterapista, Ortottista- Assistente di oftalmologia, Tecnico Audiometrista, Dietista, Ostetrica, Tecnico di Neurofisiopatologia, Assistente Sociale, Dirigente Analista, Operatore Tecnico, Dirigente Amministrativo, Collaboratore Amministrativo, Assistente Amministrativo, Coadiutore Amministrativo, Commesso; Dirigente Avvocato, Dirigente Ingegnere, Dirigente Architetto.

Requisiti per partecipare al concorso del Papardo di Messina

I requisiti generali per partecipare al concorso, per soli titoli, dell’Ospedale Papardo di Messina sono i seguenti:

cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;

idoneità fisica all’impiego.

L’accertamento della idoneità è effettuato a cura dell’Azienda prima dell’immissione in servizio.

Ci sono poi i requisiti specifici, che variano in base alla tipologia di lavoro richiesto e che comprendono titoli di studio più o meno specialistici o abilitazioni. L’elenco completo è disponibile nell’avviso allegato a questo link.

Come candidarsi per la graduatoria

La domanda di partecipazione al concorso va presentata, a pena di esclusione, unicamente tramite procedura telematica, accedendo alla sezione concorsi del portale dell’Ospedale Papardo di Messina a questo link, e compilando il modulo che verrò richiesto.

Le istanze di partecipazione dovranno essere presentate entro il termine iniziale di giorni 7 dalla data di pubblicazione in Amministrazione Trasparente che verrà esteso di 15 giorni in 15 giorni ed entro la data di scadenza dell’Avviso previsto il (30 giugno 2023) in Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso del sito istituzionale. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione. Pertanto eventuali domande pervenute con altre modalità non verranno prese in considerazione.

Maggiori informazioni a questo link.

