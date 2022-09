Messina, più bus “Shuttle” per studenti e lavoratori: ATM implementa le corse. I dettagli

Ventidue corse in più nei giorni feriali, undici nei festivi: ATM potenzia la linea bus 1 “Shuttle 100” che da Torre Faro porta fino a Giampilieri e viceversa, per andare incontro agli studenti di scuola e università e in generale a chi a Messina si muove con i mezzi pubblici. Grazie all’implementazione del servizio, la frequenza di passaggio del bus dovrebbe arrivare a sette minuti negli orari di punta.

Mentre in Consiglio Comunale si approvava il nuovo Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU), incentrato su una visione della città incentrata su una mobilità dolce e sostenibile, da ATM arrivava l’annuncio di un’implementazione della linea bus “Shuttle” in concomitanza con l‘avvio dell’anno scolastico. Cosa cambia? In sostanza saranno aggiunte 22 corse nei giorni feriali e 11 nei giorni festivi. Cambiano quindi gli orari dei bus Shuttle di ATM che attraversano Messina da Sud a Nord durante la settimana.

A dare comunicazione è il presidente di ATM, Giuseppe Campagna: «L’obiettivo – sottolinea – è di andare incontro alle esigenze della popolazione scolastica al fine di ridurre i tempi di attesa alle fermate cittadine dei bus, e conseguentemente l’affollamento sui mezzi pubblici. A beneficiarne non soltanto gli studenti ma tutta l’utenza, in quanto la frequenza è pari a sette minuti negli orari di punta».

Soddisfatto il sindaco di Messina, Federico Basile: «È un ulteriore passo decisivo – evidenzia – verso il miglioramento della qualità della vita dei messinesi ed un input che lanciamo ancora una volta alla cittadinanza a preferire il mezzo pubblico piuttosto che le auto proprie perché è questa la buona pratica comportamentale che contribuisce a rigenerare tutto il contesto di un asse strategico portando decoro, benessere e qualità della vita».

Sulla stessa lunghezza d’onda l’assessore ai Rapporti con L’Azienda Trasporti Messina e alla Mobilità Urbana Salvatore Mondello: «Auspico – aggiunge – che questo sia un segnale determinante per un cambio di rotta nelle nostre abitudini in merito a come muoversi quotidianamente. Questo è il nostro obiettivo, lavorare ad ampio raggio, dai mezzi pubblici alla gestione delle soste, alle isole pedonali ai parcheggi di interscambio, alla gestione degli ingressi nel centro urbano con un’unica volontà, migliorare la qualità della vita dei cittadini e rendere la nostra città ecosostenibile». Gli orari dei bus Shuttle di ATM Messina Spa, come sempre, sono consultabili a questo link.

