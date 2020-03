Messina. Online tre bandi di concorso per lavorare in ATM Spa. Ecco le figure ricercate

Tre avvisi di selezione pubblica sono in pubblicazione sul sito dell’ATM Spa di Messina. In particolare, le selezioni avverranno per titoli e colloqui e sono finalizzate al reclutamento delle figure professionali relative a:

2 ingegneri specializzati in ICT-ITS;

1 coordinatore di esercizio;

1 capo contabile.

La prima selezione relativa all’eventuale assunzione a tempo determinato per tre anni di n.2 risorse con contratto di apprendistato professionalizzante avente caratteristiche idonee all’espletamento del ruolo di ingegnere specializzato in ICT -ITS. I candidati risultati formalmente idonei al termine della presente procedura selettiva, andranno a costituire una graduatoria finale che avrà validità di 36 mesi a decorrere dal momento della pubblicazione e sarà composta secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato e al mantenimento al momento dell’assunzione dei requisiti previsti dall’apprendistato professionalizzante. La domanda di partecipazione alla selezione, deve essere presentata esclusivamente con modalità telematiche, entro e non oltre il 10 aprile 2020. Il candidato per la compilazione dell’istanza dovrà collegarsi al sito di Azienda Trasporti Messina Spa e registrarsi alla procedura concorsuale per la selezione con contratto di apprendistato professionalizzante, ai sensi del D.Lgs n° 81 del 15/06/2015 art. 44 avente caratteristiche idonee all’espletamento del ruolo di Ingegnere specializzato in ICT – ITS con parametro retributivo 140 CCNL Autoferrotranvieri Area Professionale 2°/Amministrativa e Servizi.

La seconda procedura selettiva è finalizzata all’eventuale assunzione di n.1 risorsa con contratto a tempo indeterminato, avente caratteristiche idonee all’espletamento del ruolo di coordinatore d’esercizio. I candidati risultati formalmente idonei al termine della presente procedura selettiva, andranno a costituire una graduatoria finale che avrà validità di 36 mesi a decorrere dal momento della sua pubblicazione e sarà composta secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ogni candidato. Il candidato per la compilazione dell’istanza dovrà collegarsi al sito di Azienda Trasporti Messina Spa e registrarsi alla procedura concorsuale per la selezione con contratto tempo indeterminato di Coordinatore d’esercizio con parametro retributivo 210 CCNL Autoferrotranvieri Area Professionale 2°/Esercizio.

Il terzo avviso riguarda la procedura selettiva pubblica, relativa all’eventuale assunzione di n.1 risorsa con contratto a tempo indeterminato avente caratteristiche idonee all’espletamento del ruolo di capo contabile. I candidati risultati formalmente idonei al termine della procedura selettiva, andranno a costituire una graduatoria finale che avrà validità di 36 mesi a decorrere dal momento della sua pubblicazione e sarà composta secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ogni candidato e al mantenimento al momento dell’assunzione dei requisiti previsti. La domanda di partecipazione alla selezione, deve essere presentata esclusivamente con modalità telematiche, entro e non oltre il 10 aprile 2020. Il candidato per la compilazione dell’istanza dovrà collegarsi al sito di Azienda Trasporti Messina Spa e registrarsi alla procedura concorsuale per la selezione con contratto tempo indeterminato nel ruolo di Capo Contabile con parametro retributivo 205 CCNL Autoferrotranvieri Area Professionale 2°/Amministrativa e Servizi.

