Messina, online il bando per 100 volontari per la Protezione Civile comunale

Al via le iscrizioni al gruppo comunale di volontariato di Protezione Civile di Messina: è infatti online sul sito del Comune il bando per la selezione di 100 volontari. Vediamo tutte le informazioni per fare domanda, quali sono i requisiti, come ed entro quando è possibile iscriversi.

L’attività di volontariato, si ricorda, non è retribuita in alcun modo. Possono essere soltanto rimborsate dalla Civica Amministrazione le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, nei modi e nei limiti preventivamente stabiliti e autorizzati dal Servizio di Protezione Civile. Le persone che saranno selezionate daranno supporto alle attività del Servizio di Protezione Civile del Comune, nell’ambito delle emergenze, ma anche delle esercitazioni e delle campagne informative.

Requisiti

Per partecipare al bando per la selezione di 100 volontari da iscrivere nel gruppo comunale di volontariato di protezione civile di Messina occorre possedere i seguenti requisiti:

Possono iscriversi i cittadini comunitari di ambo i sessi, residenti nel comune di Messina o nei comuni viciniori , che hanno superato il diciottesimo anno di età , e previa assunzione di responsabilità da parte dell’esercente la potestà genitoriale, anche coloro che hanno superato il sedicesimo anno di età , da impiegare questi ultimi esclusivamente in attività di formazione teorica o amministrativa del Gruppo, in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

, che hanno superato il , e previa assunzione di responsabilità da parte dell’esercente la potestà genitoriale, anche coloro che hanno superato il , da impiegare questi ultimi esclusivamente in attività di formazione teorica o amministrativa del Gruppo, in possesso dei seguenti ulteriori requisiti: avere il godimento dei diritti civili e politici ;

; non aver riportato condanne penali, non aver conoscenza di procedimenti penali in corso a proprio carico, e di non essere destinatario di misure di sicurezza o misure di prevenzione;

non aver conoscenza di procedimenti penali in corso a proprio carico, e di non essere destinatario di misure di sicurezza o misure di prevenzione; non essere stato espulso dalle Forze Armate, dai Corpi militarmente organizzati o da Organizzazioni di Volontariato, né destituito da pubblici uffici;

non appartenere ad altre Associazioni di Volontariato iscritte nell’Elenco Territoriale delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile;

iscritte nell’Elenco Territoriale delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile; essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle attività, esterne ed interne, per il volontariato comunale;

allo svolgimento delle attività, esterne ed interne, per il volontariato comunale; aver preso visione del Regolamento che disciplina il Servizio, e di accettarlo in toto senza eccezione alcuna;

di conoscere l ’ obbligo alla frequenza e superamento del Corso base per la formazione dei Volontari della Protezione Civile organizzato dal Comune, come condizione per poter confermare l’inserimento nel Gruppo;

obbligo alla frequenza e superamento del Corso base per la formazione dei Volontari della Protezione Civile organizzato dal Comune, come condizione per poter confermare l’inserimento nel Gruppo; di essere consapevole che l’inserimento nei ruoli del “Gruppo Comunale di Volontariato della Protezione Civile” non comporta l’instaurarsi di alcun tipo di rapporto di lavoro e/o collaborazione professionale con il Comune e che, dunque, mai potrà pretendere alcunché dall’ente stesso a corrispettivo delle propria attività;

di essere a conoscenza che il tesserino di appartenenza al Gruppo ha valore solo ai fini del riconoscimento durante le attività di Protezione Civile svolte dal Gruppo e regolarmente autorizzate, non sostituisce il documento di riconoscimento e pertanto ogni abuso verrà punito a norma di legge;

di impegnarsi alla restituzione dell’equipaggiamento, documentazione e quant’altro ricevuto senza poter avanzare alcuna rivalsa in caso di dimissioni o allontanamento;

di partecipare alle attività del Gruppo con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione.

Avranno la precedenza coloro che:

prestano o hanno prestato servizio nelle Forze di Polizia dello Stato , nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco , nella Polizia Locale e nelle Forze Armate ;

, nel Corpo Nazionale dei , nella e nelle ; possiedono specifiche conoscenze tecniche quale esperto in telecomunicazioni , geologo , i ngegnere civile ed altre utili in caso di emergenza;

, , i ed altre utili in caso di emergenza; esercitano professioni attinenti lo stato di necessità ed urgenza quali speleologo , i struttore di nuoto e sub , esercente professioni sanitarie e simili ;

, i , esercente ; hanno patenti di mezzi speciali e/o mezzi pesanti da impiegare in attività di prevenzione ed emergenza;

Come fare domanda

La domanda dovrà essere inoltrata entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso pubblico all’albo pretorio, con una delle seguenti modalità:

invio a mezzo posta elettronica all’indirizzo protezionecivile@comune.messina.it ;

; invio a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC protocollo@pec.comune.messina.it ;

; compilazione della richiesta di iscrizione tramite la piattaforma informatica istituzionale (qui);

(qui); consegnata a mano presso l’ufficio di protezione civile previa prenotazione appuntamento al numero di telefono 09022866.

Il modulo per l’iscrizione è disponibile a questo link. Il referente per l’attività è il Geom. Giacomo D’Andrea.

Il bando è stato pubblicato sul sito del Comune di Messina il 16 febbraio 2022.

