Messina. Oltre 100 sacchetti di deiezioni canine abbandonati a Ganzirri – FOTO

Oltre 100 sacchetti contenenti deiezioni canine abbandonati a Ganzirri nel raggio di circa 3 km: è quanto denunciato dal Comitato Messina Nord che punta il dito contro l’inciviltà di alcuni cittadini e mostra attraverso alcuni scatti, un lungolago deturpato dalle decine di buste lasciate per terra o nelle fioriere.

Le immagini parlano chiaro e il quadro che offrono è sconfortante. Lo testimonia il Comitato Messina Nord che, attraverso qualche fotografia, ha voluto mostrare alla città le condizioni del villaggio di Ganzirri e in particolare del lungolago, sempre tanto frequentato, soprattutto nei mesi estivi, dai messinesi ma anche da qualche turista, eppure invaso da sacchetti contenenti deiezioni canine.

«A Messina – scrive il Comitato commentando le immagini scattate – manca il senso civico manca l’educazione. E qualsiasi Amministrazione potrà mettere in campo centinaia di vigili a multare le persone, ma difficilmente cambierà la mentalità delle persone. In 3km abbiamo contato questa mattina oltre 100 sacchetti. Sacchetti che durante il coronavirus, quando tutti eravamo in casa. Siamo tornati alla semilibertà da meno di 20 giorni e già siamo tornati a sporcare tutta la città».

La situazione, infatti, segnala il Comitato, è simile anche in altri punti della zona Nord: «A Sperone e a Serri sono iniziate le cataste di spazzatura nelle strade. Nei punti in cui prima c’erano i cassonetti si sono create discariche di suppellettili e pezzi di mobili di gente che torna nelle case estive e butta tutto ciò che non è più utile, pur sapendo che esiste un servizio di ritiro ingombranti fin sotto casa da parte di MessinaServizi bene comune».

«La verità – conclude il Comitato – è che a Messina servirebbe un vigile urbano per ogni persona. Forse solo così, con un controllo h24 si riuscirebbe a civilizzare tantissime persone».

