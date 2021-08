Messina, oggi il Sindaco presenta la relazione del 3° anno di attività: le prime anticipazioni

Appuntamento stasera a Villa Dante con il sindaco di Messina, Cateno De Luca, che esporrà i contenuti della relazione del terzo anno di mandato e consentirà prima alla stampa e successivamente al pubblico presente di porre delle domande. In attesa che si facciano le 20.30, il Primo Cittadino ha però anticipato alcuni punti dei cinque tomi che compongono la relazione. Vediamo quali sono (e come prenotare per partecipare alla serata).

Come di consueto, allo scoccare (circa) del nuovo anno di mandato, il sindaco Cateno De Luca ha programmato un incontro finalizzato ad illustrare l’attività amministrativa portata avanti nei 12 mesi precedenti insieme alla Giunta e alle Società Partecipate. La relazione di quest’anno consta, ha anticipato il Primo Cittadino, di 5 volumi, suddivisi per area di competenza. Il quinto tomo, novità del 2021 – in concomitanza con l’avvio della campagna elettorale per le elezioni regionali in Sicilia – è dedicato alle «questioni rimaste in sospeso e alle omissioni della Regione». Nel suo teaser di questa mattina, il sindaco De Luca ha inoltre sottolineato – proprio in proposito del quinto tomo –, che «spesso alcuni obiettivi inseriti in campagna elettorale non si portano avanti a cause di chi c’è sopra di te».

Più nel dettaglio, i cinque volumi – disponibili sul sito del Primo Cittadino dalle 9.00 di oggi, mercoledì 4 agosto – sono così suddivisi: il primo riguarderà l’attività di Cateno De Luca come sindaco del Comune di Messina; il secondo conterrà le relazioni dei singoli assessori; il terzo l’attività svolta dalle partecipate comunali; il quarto il lavoro portato avanti dal Primo Cittadino in qualità di Sindaco della Città Metropolitana; il quinto, come anticipato, sarà incentrato sulla Regione.

La relazione sarà depositata oggi e, in teoria, ha precisato il Sindaco di Messina, dovrebbe essere discussa in Consiglio Comunale entro 10 giorni. Già negli scorsi anni, però, le polemiche in proposito non erano mancate. Molti consiglieri, infatti, avevano contestato la decisione del Primo Cittadino di illustrare la relazione prima alla stampa (e solitamente in diretta Facebook) e solo dopo in Aula.

Per assicurare il distanziamento e garantire quindi il rispetto delle norme anti-covid, per partecipare all’incontro di stasera all’arena di Villa Dante sarà necessario prenotare a questo link. In caso di difficoltà ad utilizzare questa modalità, è stato messo a disposizione un metodo alternativo per effettuare la prenotazione, ovvero chiamando il numero di telefono 335 7626026.

(63)