Messina, oggi e domani la Galleria San Jachiddu resta al buio

Oggi e domani, tra le 8.00 e le 18.00 nella Galleria San Jachiddu sarà interrotta l’illuminazione, per consentire lo svolgimento di lavori di manutenzione alle cabine elettriche. A comunicarlo è il Comune di Messina.

Lo avevamo anticipato qualche giorno fa, oggi, giovedì 18 febbraio 2021, la Galleria San Jachiddu, bretella di collegamento a Messina tra viale Giostra e viale Annunziata resterà al buio per la maggior parte della giornata, vale a dire nella fascia oraria tra le 8.00 e le 18.00. L’illuminazione sarà quindi ripristinata nel tardo pomeriggio. Lo stesso provvedimento è stato preso per la giornata di domani, venerdì 19 febbraio. In quelle ore verranno svolti interventi manutentivi riguardanti le cabine elettriche.

Nel dare comunicazione dell’interruzione dell’illuminazione, il Comune di Messina raccomanda agli automobilisti la massima prudenza, il rispetto del limite di velocità e quello del distanziamento minimo tra i veicoli in transito.

