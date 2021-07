Messina. Chiusa oggi la Galleria San Jachiddu: gli orari

Oggi, mercoledì 14 luglio 2021, la Galleria San Jachiddu sarà chiusa al transito veicolare, in entrambi i sensi di marcia, per 9 ore. La chiusura si è resa necessaria per consentire lo svolgimento di interventi di revisione e manutenzione degli impianti tecnologici.

Ancora una chiusura per la Galleria San Jachiddu di Messina, trafficata bretella di collegamento tra il viale Giostra e il viale Annunziata. Dalle ore 9.00 alle ore 18.00 di oggi, mercoledì 14 luglio, la strada sarà interdetta al transito veicolare. Saranno quindi interdette le bretelle di collegamento sia lato viale Giostra che lato viale Annunziata; saranno collocate l’idonea transennatura e la segnaletica di preavviso di chiusura della galleria lungo i viali Giostra e Annunziata.

La chiusura, di 9 ore, servirà, come si anticipava all’esecuzione di interventi di revisione e manutenzione degli impianti tecnologici.

