Messina, nuovi parcheggi per moto e motorini: ecco dove

Il Comune di Messina ha istituito nuovi parcheggi dedicati a moto e motorini: dodici spazi di sosta, infatti, sono destinati a ciclomotori e motocicli, in un tratto di via Faranda, compreso tra le vie Giurba e Cesare Battisti.

In via Risorgimento, invece, istituiti 2 spazi di sosta, da riservare in orari e giorni prestabiliti, alle autovetture del personale medico in servizio presso il presidio sanitario di primo intervento di continuità assistenziale.

Gli altri provvedimenti viari

Inoltre, per consentire gli interventi di scerbatura sono stati istituti alcuni provvedimenti viari nelle giornate del 6 e del 7 settembre, dalle 06.00 alle 16.00, in via Amari.

Esclusivamente nei tratti di strada oggetto delle attività vigeranno pertanto i divieti di sosta, con zona rimozione coatta, e di transito pedonale, garantendo la continuità del transito ai pedoni sul marciapiede del lato opposto a quello oggetto di intervento, mediante la collocazione di idonea segnaletica di indirizzamento, e l’ingresso in sicurezza a tutti gli accessi insistenti in quel tratto di strada.

Fino al 10 settembre 2023, infine, vigerà il divieto di sosta 0-24 con rimozione coatta sul lato mare di via Torre a Capo Peloro, per consentire lo svolgimento delle dirette radiofoniche di RDS.

