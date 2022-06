Messina, nuovi pannelli informativi per la Laguna di Capo Peloro: ecco quanto costeranno

La Laguna di Capo Peloro, i laghetti di Marinello e Monte Fossa delle Felci e dei Porri (a Salina) avranno nuovi pannelli informativi: il costo previsto, a capo della Città Metropolitana di Messina, è di 21.696,48 euro. Vediamo che aspetto avranno e quanto costeranno i singoli interventi.

È online, sul sito ufficiale della Città Metropolitana di Messina, la determina a contrarre per la realizzazione degli interventi. Si tratta, in totale di 43 pannelli informativi/divulgativi di diverse dimensioni per la Laguna di Capo Peloro, nel Comune di Messina, e 20 per i Laghetti di Marinello (Comune di Patti) e Monte Fossa delle Felci e dei Porri (Isola di Salina). La spesa totale prevista è di 21.696,48 euro, IVA inclusa.

Pannelli informativi per la Laguna di Capo Peloro

In generale, per la Laguna di Capo Peloro è previsto lo stanziamento di 6.760,00 euro per 20 pannelli informativi/divulgativi con base di 70cm e altezza 100cm. Saranno laminati, incorniciati con struttura lignea essenza castagno massello, e sostenuti da due pali di legno della stessa tipologia. Altri 20 pannelli avranno base 70cm e altezza 50cm (5.720,00 euro), mentre gli ultimi 3 saranno 30x25cm (624,00 euro).

Pannelli informativi per i “Laghetti di Marinello” e “Monte Fossa delle Felci e dei Porri”

Per quel che riguarda le Riserve “Laghetti di Marinello” e “Monte Fossa delle Felci e dei Porri” nell’Isola di Salina, invece, sono previsti 20 pannelli di tipo informativo/divulgativo, di 40cm di base per 30cm di altezza. Anche in questo caso, i pannelli saranno incorniciati da una struttura lignea essenza castagno massello e sorretti da due pali dello stesso tipo di legno. Il costo è di 4.680,00 euro.

Il costo totale è di 17.784,00 euro più 3.912,48 per l’IVA al 22%; quindi 21.696,48 euro.

