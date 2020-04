Messina. Nuove aperture straordinarie delle isole ecologiche: come e quando prenotare

Viste le tante richieste, MessinaServizi Bene Comune ha disposto due nuove aperture straordinarie delle isole ecologiche di Tremonti, Pistunina e Gravitelli, per consentire di fare la raccolta differenziata anche ai cittadini residenti nelle zone di Messina in cui non è attivo il servizio porta a porta. Per usufruire dei centri di raccolta occorrerà però prenotarsi.

Attualmente le isole ecologiche sono chiuse, ma l’Azienda che gestisce la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti nella città dello Stretto ha disposto già dalle scorse settimane alcune aperture straordinarie per coloro che vivono in zone in cui la raccolta differenziata porta a porta non è ancora stato attivato. Per usufruire del servizio occorre però prenotarsi contattando MessinaServizi Bene Comune.

L’apertura sarà controllata, con il rispetto delle distanze minime e delle misure di sicurezza secondo quanto previsto nelle ordinanze sindacali e dei Dpcm del governo in materia di contenimento del coronavirus, con un numero massimo di conferimenti giornalieri.

Isole ecologiche: come e quando prenotare

Per conferire i propri rifiuti differenziati nelle isole ecologiche di Tremonti, Pistunina e Gravitelli occorrerà prenotare contattando MessinaServizi Bene Comune da lunedì 6 e martedì 7 aprile, ai seguenti orari e numeri:

dalle 7.00 alle 15.00 di lunedì 6 e martedì 7 aprile – numero 3336154097 ;

di lunedì 6 e martedì 7 aprile – numero ; dalle 15.00 alle 23.00 di lunedì 6 e martedì 7 aprile – numero 3336154086

In seguito i cittadini verranno ricontattati direttamente dall’Azienda che gli comunicherà quando potranno recarsi ai centri di raccolta, da venerdì 10 a sabato 11 aprile, per conferire imballaggi in carta e cartone, vetro e plastica metalli (alluminio e acciaio).

