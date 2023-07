Messina. Nuova luce su piazza Cairoli: aggiudicato l’appalto da 181mila euro per l’illuminazione

Buone nuove per il centro di Messina: il Comune ha appena aggiudicato l’appalto per riqualificare l‘illuminazione pubblica di piazza Cairoli, renderla più efficiente, minimizzando i consumi energetici e ottimizzando i costi. Vediamo i dettagli della gara e chi si occuperà dei lavori.

Mentre proseguono gli interventi sul lato monte di piazza Cairoli e si lavora per progettare il lato valle, il Comune di Messina pensa all’illuminazione pubblica della zona e con la determina n. 5733 del 30 giugno 2023 aggiudica la gara relativa ai lavori di “Efficientamento e riqualificazione impianti di illuminazione pubblica Piazza Cairoli e smart lighting”. L’obiettivo è «migliorare la qualità dei servizi e a promuovere l’inclusione sociale, minimizzando i consumi energetici e ottimizzando i costi di esercizio e manutenzione».

Il progetto esecutivo per l’illuminazione di piazza Cairoli è stato approvato con determina dirigenziale del 29 maggio 2023. La gara d’appalto, aperta il 7 giugno, con scadenza per la presentazione delle offerte fissata al 23 giugno, si è conclusa con l’aggiudicazione dei lavori alla ditta Alberti Costruzioni Srl, di Messina, che ha offerto un ribasso pari al 31,244% (su 263.500,00 euro), per un importo contrattuale pari a 181.859,43 euro oltre IVA.

Nuova illuminazione per piazza Cairoli: il progetto

Il progetto per la nuova illuminazione di piazza Cairoli prevede:

la dismissione dei vecchi impianti di illuminazione pubblica;

la fornitura e la posa in opera di linee di distribuzione dell’energia elettrica per l’alimentazione degli impianti pubblica illuminazione;

la fornitura e la posa in opera di corpi illuminati di tipologia LED.

Come si legge nella relazione tecnica, firmata dall’ingegnere Salvatore Saglimbeni, il progetto mira a restituire la piena fruibilità della zona anche in orario serale. In particolare, «l’illuminazione delle parti interne della piazza è stata affidata ad un sistema a paletti di varia altezza che si integrano con le variegate forme degli alberi posizionandosi al posto dei fari ad incasso posti nelle aiuole nell’ultimo restyling della piazza e che proprio per la loro tipologia avevano un compito di “arredo” e non di illuminazione.

A completamento dell’impianto anche ai fini dell’illuminazione delle zone “ampie” prive di alberatura si è optato per un sistema di illuminazione con apparecchi di piccole dimensioni e massima flessibilità di puntamento e alte performance illuminotecniche, ponendo particolare attenzione alle zone nei pressi della linea tramviaria per le ovvie ragioni di sicurezza. Nell’area della pensilina attrezzata nella parte monte della piazza è stata prevista l’installazione di proiettori dello stesso tipo di quelli utilizzati sui i pali, ma di ridotta potenza, così come è stata prevista l’istallazione di faretti per illuminare l’area del gazebo lato valle».

La documentazione di gara è disponibile a questo link.

