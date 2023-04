Messina, negozio del viale San Martino senza autorizzazione: multa da 3mila euro

Multa da 3mila euro per un negozio di viale San Martino, risultato, ai controlli della Polizia Municipale di Messina, privo della prescritta autorizzazione.

Proseguono a Messina i controlli della Polizia Municipale. Disposti dal Comandante Stefano Blasco e dal responsabile della Polizia Specialistica, il Commissario Giovanni Giardina maggiori controlli finalizzati alla tutela dei consumatori. Le recenti attività, in particolare, hanno portato a sei multe da 860 euro nei confronti di altrettanti commercianti che non avevano esposto il prezzo dei prodotti presenti in vetrina, camuffando tale mancanza, in alcuni casi, con la collocazione di un cartello con su scritto “vetrina in allestimento”.

Inoltre, è stato accertato inoltre che proprio nella principale via dello shopping cittadino, vale a dire sul viale San Martino, era presente un’attività commerciale priva della prescritta autorizzazione. Scatta la multa da 3000 euro e avvio procedimento per chiusura dell’attività.

Il Comandante della Polizia Municipale di Messina, Stefano Blasco, fa sapere che i controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni in concomitanza delle festività pasquali al fine di tutelare il consumatore ma anche i commercianti, tanti a dire il vero, che rispettano le norme sulla pratica del commercio.

(Foto di repertorio)

