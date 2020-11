Messina, nasce la “Camera dei Talenti” per chi cerca lavoro o vuole fare impresa

Un percorso formativo gratuito, via web, pensato appositamente per offrire a persone di qualsiasi età gli strumenti e le conoscenze utili per trovare un lavoro o creare un’impresa: è questo, in sintesi, “La Camera dei talenti”, il progetto lanciato dalla Camera di Commercio di Messina con l’Azienda speciale servizi alle imprese e con l’agenzia per il lavoro “Mas Job”.

A spiegare l’iniziativa è il presidente della Camera di Commercio di Messina, Ivo Blandina: «La digitalizzazione – scrive nella nota di lancio del progetto –, i mutamenti subiti dal mercato del lavoro e, non da ultimo, la situazione emergenziale dovuta alla pandemia da Covid-19 hanno portato a un inevitabile ripensamento delle politiche di valorizzazione delle risorse e del capitale umano».

«La formazione – aggiunge – è sempre più un valore aggiunto e imprescindibile. Oggi, infatti, è ancor più essenziale acquisire quelle competenze e conoscenze fondamentali per affrontare le nuove sfide che il mercato del lavoro ci porrà, anche al termine di questo periodo buio e senza precedenti per l’economia, che ha già avuto, ha e continuerà ad avere inevitabili e enormi ripercussioni sul nostro tessuto imprenditoriale».

“Camera dei talenti”: cos’è e come iscriversi

Come anticipato, la “Camera dei talenti” è un’iniziativa della Camera di Commercio di Messina, realizzata con l’Azienda speciale servizi alle imprese e con l’agenzia per il lavoro “Mas Job”. Prevede un percorso formativo di 45 ore, attraverso webinar che si possono seguire tranquillamente da casa (e nel rispetto delle norme anti-covid”.

I temi principali saranno:

i servizi di orientamento e placement;

il mercato del lavoro e l’inserimento lavorativo nell’era del digitale;

la ricerca attiva del lavoro nell’era del digitale;

l’inserimento lavorativo attraverso i tirocini;

la creazione d’impresa;

la gestione d’impresa.

Il corso inizierà il 16 novembre e si concluderà il 4 dicembre 2020. Per iscriversi, è necessario compilare il modulo presente a questo link.

