Messina, modifiche alla viabilità per la Panoramica dello Stretto: cosa cambia (e gli orari)

Nuova modifica (temporanea) alla viabilità della Panoramica dello Stretto per le giornate di oggi e di domani, venerdì 27 maggio 2022. A causa di lavori in corso per la realizzazione di un nuovo fabbricato, la Città Metropolitana di Messina ha infatti disposto la chiusura temporanea di una corsia della carreggiata direzione Palermo (lato valle), nel tratto interessato dagli interventi. Vediamo i dettagli

Nello specifico, la chiusura riguarderà la corsia della carreggiata direzione Palermo (lato valle) al Km. 2+975 della Panoramica dello Stretto, dalle ore 7.30 alle ore 16.30 dei giorni 26 e 27 maggio 2022. Disposto nel tratto interessato il limite di velocità a 30 Km/h. L’ordinanza è stata emessa dalla III Direzione “Viabilità metropolitana” della Città metropolitana di Messina per consentire la sosta di mezzi d’opera necessari all’esecuzione dei lavori per la realizzazione di un nuovo fabbricato

