Messina, modifiche alla viabilità dello svincolo di Giostra fino al 28 novembre

A partire da oggi, giovedì 19, e fino a sabato 28 novembre, sono previste modifiche alla viabilità sullo Svincolo di Giostra. In particolare, è stata disposta l’interruzione saltuaria del traffico veicolare (Stop&Go) della rampa C per i veicoli provenienti da Messina che transitano in direzione Palermo dell’autostrada A/20 Messina-Palermo (tangenziale di Messina) in orario notturno.

Tali modifiche sono state disposte per consentire l’esecuzione delle attività di taglio della soletta e lo svaro delle travi della campata 8 della carreggiata sinistra di viadotto Ritiro.

Il cronoprogramma previsto è il seguente:

dalle 21 di oggi, giovedì 19, alle 6 di domani, venerdì 20 novembre;

dalle 21 di domani, venerdì 20, alle 6 di sabato 21;

dalle 21 di lunedì 23 alle 6 di martedì 24;

dalle 21 di martedì 24, alle 6 di mercoledì 25;

dalle 21 di mercoledì 25 alle 6 di giovedì 26;

dalle 21 di giovedì 26, alle 6 di venerdì 27;

dalle 21 di venerdì 27 alle 6 di sabato 28.

L’interruzione saltuaria della circolazione veicolare avverrà per periodi di durata massima di 10 minuti e la gestione del traffico sarà effettuata con l’ausilio di movieri. È inoltre istituito il limite massimo di velocità di 40 km/h

