Messina. Mercato di Ferragosto a Giostra: come cambia la viabilità il 14 e 15 agosto

Torna per il Ferragosto 2023 il mercato di viale Giostra, a Messina. Per l’occasione, il Comune ha disposto alcune modifiche alla viabilità, tra divieti di sosta e di transito, e cambiamenti nei sensi di marcia. Vediamo tutte le informazioni utili per non rimanere bloccati nel traffico.

Mercato di Giostra a Ferragosto: le modifiche alla viabilità di Messina

Per consentire lo svolgimento del mercato di ferragosto lungo il viale Giostra, il Comune di Messina ha disposto per le giornate di lunedì 14 e martedì 15 agosto 2023 i seguenti provvedimenti viari.

Divieti di sosta

I divieti di sosta, con zona rimozione coatta, interesseranno fino alle ore 24 di domani, martedì 15 agosto, nei seguenti tratti del viale Giostra:

entrambi i lati della carreggiata centrale del viale Giostra compresa tra il viale Regina Elena e la via Garibaldi;

entrambi i lati della complanare sud del viale Giostra compresa tra viale Regina Elena e via Conte di Torino;

sul lato sud della complanare sud del viale Giostra, nel tratto compreso tra viale Regina Elena e via Garibaldi;

sul lato nord della complanare nord del viale Giostra, nel tratto compreso tra viale Regina Elena e via Garibaldi.

Interdizione al transito veicolare

Interdizione al transito veicolare sul viale Giostra sino alle 24 di domani, martedì 15, nei seguenti tratti:

carreggiata centrale compresa tra il viale Regina Elena e via Garibaldi;

nel controviale sud compreso tra viale Regina Elena e via Conte di Torino.

Sensi di marcia

Infine, sino alle ore 24.00 di domani, martedì 15 agosto, saranno consentite le direzioni sinistra, diritto e destra:

per in veicoli provenienti dal controviale sud del viale Giostra (direzione monte-valle) in corrispondenza dell’intersezione con la via Garibaldi;

per i veicoli provenienti dal controviale nord del viale Giostra (direzione valle-monte) in corrispondenza dell’intersezione con viale R. Elena;

per i veicoli provenienti dalla carreggiata centrale del viale Giostra (direzione monte-valle) in corrispondenza dell’intersezione con il viale R. Elena (la direzione diritta esclusivamente per l’immissione nel controviale sud del viale Giostra).

(Immagine © Google 2023)

(6)