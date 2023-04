Manifestazione “No Ponte”: l’appuntamento a Capo Peloro

I “No Ponte” continuano a manifestare contro la realizzazione dell’infrastruttura che dovrebbe sorgere sullo Stretto di Messina. Intanto a Montecitorio sono partite, lo scorso 12 aprile, le commissioni Ambiente e Trasporti della Camera che valuteranno il decreto approvato dal Governo Meloni il 16 marzo; l’iter preliminare dovrebbe concludersi il 19 aprile.

«Una scelta storica – avevano detto dal Ministero dei Trasporti guidato da Matteo Salvini –, che apre a una infrastruttura da record mondiale e con forte connotazione green: il Ponte permetterà una drastica riduzione dell’inquinamento da Co2 e un calo sensibile degli scarichi in mare».

«C’è in gioco il futuro della nostra città e dei nostri figli, – replicano i “No Ponte” –, non possiamo permettere che il dibattito degeneri in tifo da stadio. Continuiamo con le periodiche assemblee pubbliche d’informazione sui veri impatti del ponte sul territorio e sulle nostre vite, dando anche informazioni precise alle/ai cittadine/i su abitazioni, terreni ed attività produttive che ad oggi rientrano nel piano espropri/servitù».

La manifestazione “No Ponte” è in programma per sabato 15 aprile alle 17.00, in via Circuito, a Torre Faro. Prosegue anche la petizione contro la costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina, lanciata una settimana fa: raggiunte oltre 5mila firme. A questo link per firmare.

(In foto la manifestazione dello scorso 26 marzo)

