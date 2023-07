Messina, malfunzionamento depuratore di Mili: la replica dell’AMAM

Proprio ieri, lunedì 24 luglio, i componenti del Gruppo Misto lamentavano le condizioni di malfunzionamento del depuratore di Mili, zona sud di Messina, chiedendo un intervento urgente ai tecnici dell’AMAM e all‘ARPA per verificare le condizioni igieniche – sanitare dell’impianto e garantire la sicurezza per i cittadini.

«Da qualche giorno – scrivevano gli esponenti politici –, gli abitanti del villaggio di Mili hanno segnalato la presenza di forti emissioni odorigene provenienti dall’impianto di depurazione. Un forte e nauseabondo odore infestava letteralmente tutta la zona circostante l’impianto, creando notevoli disagi alla popolazione, costretta a dover restare a casa con le finestre chiuse nonostante le elevate temperature di questi ultimi giorni. Inoltre, siamo venuti a conoscenza che nelle ore notturne nelle vasche dell’impianto ristagnano notevoli quantità di fanghi di depurazione che defluiscono verso il sottostante arenile».

Su questa ultima affermazione, arriva la replica dell’AMAM; «Non corrisponde al vero poiché, per come è strutturato l’impianto, alcun refluo, se non quello depurato, può defluire all’esterno, meno che mai nel sottostante arenile». Inoltre, riguardo allo sversamento dei reflui fognari a Mili Moleti, AMAM afferma che non è stato causato dal malfunzionamento del depuratore, ma da «un’avaria improvvisa e non prevedibile dell’impianto di sollevamento fognario, a seguito della quale – continua la nota –, AMAM ha tempestivamente provveduto ad effettuarne il ripristino e la pulizia dell’area, in collaborazione con Messina Servizi».

Intanto AMAM aggiorna anche sul progetto di riammodernamento dell’impianto di depurazione di Mili, confermando che gli interventi di revamping dovrebbero terminare in autunno.

(69)