UniMe, come chiedere il rimborso dell’abbonamento “MoveMe” ATM

Come raccontavamo qualche giorno fa, l’UniMe si occuperà del rimborso delle spese a tutti gli studenti universitari che hanno fatto richiesta per MoveMe: l’abbonamento a prezzo scontato di ATM Messina.

Per richiedere il rimborso, l’Ateneo attiverà una piattaforma dedicata. «Sarà attiva, – si legge nella nota –, a partire dal 15 settembre, la piattaforma mediante la quale l’Ateneo rimborserà il costo dell’abbonamento “MoveMe” di € 20,00 a tutti gli studenti (compresi gli assegnisti, i borsisti, dottorandi e specializzandi) che hanno provveduto a presentare regolare istanza per l’ammissione all’incentivo del Trasporto Pubblico Locale.

La piattaforma è raggiungibile a questo link.

Boom di richieste per l’abbonamento MoveMe

I termini per richiedere l’abbonamento a prezzo scontato sono stati chiusi in anticipo per le tantissime domande arrivate all’Azienda Trasporti che, in sinergia con il Comune di Messina, aveva lanciato l’iniziativa prima a giugno e poi all’inizio di settembre. Secondo i dati di ATM, sono arrivate complessivamente 30mila richieste di abbonamento.

Gli incentivi si riferiscono anche all’uso dei parcheggi di interscambio disponibili, cui si uniranno quelli in corso di ultimazione. Gli automobilisti, infatti, hanno avuto la possibilità di acquistare l’abbonamento annuale, per la sosta dei veicoli, al costo calmierato di € 100,00.

Gli utenti che hanno aderito alla promozione MoveMe non dovranno utilizzare ulteriori card oltre a quella che verrà rilasciata dal front office di ATM Messina. Gli utenti che hanno sottoscritto l’abbonamento di 120 euro (valido per bus, tram e parcheggi di interscambio) non dovranno preoccuparsi di esporre alcun pass sulla propria auto, in quanto dopo l’acquisto dell’abbonamento MoveME completo (bus/tram e parcheggi), la targa dell’automobile del richiedente sarà registrata nei sistemi di ATM.

