Messina, lunedì 23 agosto lavori AMAM in via Palermo: le modifiche alla viabilità

A comunicarlo è il Comune di Messina: lunedì 23 agosto 2021 sono previsti lavori AMAM in via Palermo, di conseguenza saranno disposte alcune modifiche alla viabilità della zona. In particolare, si tratta di interventi di pulizia programmata della condotta idrica. Vediamo, nello specifico, qual è il tratto interessato e cosa cambia per gli automobilisti.

L’Azienda Meridionale Acque di Messina svolgerà un intervento di pulizia programmata della condotta idrica in via Palermo dalle ore 8.30 alle ore 16.30 di lunedì 23 agosto. Il tratto interessato è quello che va dal numero civico 481 al numero civico 495 (un tratto di circa 50 metri). Per consentire agli operatori di AMAM di svolgere i lavori previsti, il Comune di Messina ha disposto, nel tratto interessato e per tutta la durata degli interventi, le seguenti modifiche alla normale viabilità:

divieto di sosta su entrambi i lati;

su entrambi i lati; senso unico alternato di circolazione, per singoli tratti di lunghezza massima di 30 metri;

di circolazione, per singoli tratti di lunghezza massima di 30 metri; limite massimo di velocità di 30 km/h.

