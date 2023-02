Messina, lo chef Giuseppe Geraci in gara per il Premio Italia a Tavola

L’unico chef di Messina a essere in lizza come “Personaggio dell’anno” per il Premio Italia a Tavola è Giuseppe Geraci del Ristorante Modì di Torregrotta. Insieme a lui nomi prestigiosi della cucina italiana: da Antonino Cannavacciuolo ad Antonello Colonna, da Viviana Varese a Rosanna Marziale.

«Per il secondo anno – ha detto che Geraci – sono stato selezionato da Italia a Tavola e ogni volta è una sorpresa bellissima. Sono orgoglioso di rappresentare il mio territorio all’interno di questo contest ed essere in gara al fianco di colleghi veramente importanti come Carlo Cracco e Antonino Cannavacciuolo. Questo rende la sfida ancor più bella».

Di recente il Ristorante Modì, gestito da chef Giuseppe Geraci insieme alla compagna e sommelier Alessandra Quattrocchi (in foto), è stato inserito nella prestigiosa Guida 50 Top Italy 2023, ha conquistato il 21esimo posto su 50 nella sezione Cucina d’Autore, il “Best of Agrodolce 2022” per il “Miglior servizio dell’anno” e nel 2019 è stato premiato come Miglior Ristorante “Best in Sicily” da Cronache di Gusto, è entrato a far parte della famiglia de “Le Soste di Ulisse, e da anni è presente nelle principali guide di settore, quali Michelin, Gambero Rosso, L’Espresso, 50 Top Italy.

Per votare Giuseppe Geraci come “Personaggio dell’anno dell’enogastronomia e dell’accoglienza” per la 15ª edizione del Premio Italia a Tavola basta seguire questo link. Il 13 marzo si scoprirà il vincitore.

