Messina. Limitazioni viarie in via Garibaldi per abbattimento barriere architettoniche

Da mercoledì 2 marzo, in una delle strade principali di Messina – via Garibaldi – insisteranno delle limitazioni viarie per consentire la realizzazione di rampe per persone disabili. Gli interventi rientrano – si legge nella nota – in quelli «finalizzati all’abbattimento di barriere architettoniche nelle strade e relative pertinenze del Comune di Messina».

Per consentire le modifiche quini, dalle 07:00 alle 18:00, tra le vie I Settembre e San Camillo, saranno ristrette entrambe le carreggiate stradali, in adiacenza allo spartitraffico centrale, per una lunghezza di 8 metri e una larghezza di 1, in corrispondenza di ogni esistente attraversamento pedonale. Inoltre, vigerà il limite massimo di velocità di 30 km/h in entrambe le carreggiate. Le limitazioni viarie, disposte dal Comune di Messina, dureranno fino a venerdì 11 marzo.

