Messina, limitazioni viarie in alcune strade del centro: tutte le zone interessate

Una settimana e poco più di limitazioni viarie per alcune zone di Messina. I divieti di sosta saranno necessari per interventi di messa in sicurezza dei marciapiedi, sarà garantito il passeggio delle automobili con un limite di velocità di 30 km/h. I lavori di riqualificazione ubrana toccherranno il lato monte del viale Italia e il lato est di via degli Angeli.

Limitazioni viarie sul viale Italia

Da oggi – lunedì 8 febbraio – e fino a sabato 13 saranno in vigore le limitazioni viarie sul viale Italia, per consentire interventi di messa in sicurezza di una scarpata soprastante un tratto di marciapiede. Pertanto sarà vietata la sosta tra:

via Montepiselli e via Acqua del Conte

Il divieto vigerà su entrambi i lati, verrà ristretta la carreggiata stradale lato monte, garantendo in sicurezza il regolare transito veicolare a doppio senso di circolazione e istituito il limite massimo di velocita di 30 km/h.

Interventi in via degli Angeli

Da oggi e fino a martedì 16 febbraio, invece, vigerà il divieto di sosta sul lato est di via degli Angeli:

nel tratto compreso tra le vie Maffei e Macrì

sul lato sud di via Mafferi, tra le vie degli Angeli e Cesareo

Le limitazioni viarie saranno in vigore dalle:

07:30 alle 17:00

per consentire l’esecuzione di lavori di rifacimento di alcuni tratti di marciapiede.

