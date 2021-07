Messina. Libero Gioveni chiede interventi di manutenzione per via Catania

Il consigliere comunale e capogruppo di Fratelli d’Italia Libero Gioveni chiede interventi di adeguamento e manutenzione per una delle vie più trafficate di Messina: via Catania. Nello specifico, Gioveni chiede che si intervenga sul marciapiede che delimita la corsia lato mare della via di Messina, che già di recente è stata oggetto di modifica viaria.

Secondo il consigliere, infatti, non sarebbe sicuro percorrere quella porzione di marciapiede, che costeggia l’ex Gil. «Occorre – scrive in una nota Gioveni – immediatamente trovare una soluzione che possa consentire di percorrere in sicurezza il tratto di marciapiede di via Catania che costeggia l’ex Gil».

Interventi di manutenzione per le strade di Messina

Sono diversi i tratti di strada di Messina interessati in queste ultime settimane a interventi di manutenzione e anche a cambi di viabilità, come è successo in via Catania.

«Da quando su quella corsia – continua Libero Gioveni – che prima era solo preferenziale per gli autobus, viene consentito anche il transito veicolare per le auto che svoltano a sinistra da vico Baglio il flusso è evidentemente aumentato, col conseguente rischio per i pedoni che sono praticamente impossibilitati a percorrere quel tratto di marciapiede.

Infatti – prosegue il consigliere – i pochi centimetri di larghezza dello stesso, sono ostruiti da grossi alberi le cui radici peraltro hanno divelto la pavimentazione, per cui il marciapiede, non solo si ritrova stretto e ostruito, ma anche sconnesso, obbligando di fatto i pedoni a passare dalla corsia stradale con i conseguenti pericoli che ne conseguono. Chiedo, pertanto – conclude Gioveni – una urgente programmazione dei necessari interventi di adeguamento e messa in sicurezza di questo tratto di marciapiede a garanzia della pubblica incolumità».

