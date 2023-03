Messina, lettera aperta del Movimento No Ponte al sindaco Federico Basile

Lettera aperta al Sindaco di Messina, Federico Basile, dal Movimento del “No” al Ponte sullo Stretto: «è il Sindaco di tutta la Città ed in ogni occasione dovrà tener presente, e far presente ai Suoi interlocutori del Governo ed ai vari portatori d’interesse, che esiste una opposizione alla realizzazione del ponte che è in grado di dimostrarne l’inutilità, ammesso che poi sia effettivamente realizzabile».

A margine della conferenza stampa della rete dei comitati contro il Ponte sullo Stretto di Messina, i rappresentanti delle singole realtà comprese hanno letto una lettera aperta indirizzata al sindaco Federico Basile: «Il 20 febbraio – ha spiegato Elio Conti Nibali – abbiamo inviato come movimento una PEC all’ufficio di gabinetto del Sindaco di Messina. Abbiamo scritto in poche righe: “chiediamo al Sindaco di ricevere una delegazione, nei modi e tempi che deciderà, per poter esporre le nostre motivazioni”. Noi sappiamo che il nostro Sindaco ha molte cose da fare, ma non abbiamo avuto nessuna risposta. Abbiamo quindi scritto una lettera aperta al sindaco di Messina, che consegnamo alla città».

Movimento No Ponte sullo Stretto, la lettera aperta al Sindaco di Messina

Pubblichiamo di seguito, in maniera integrale, la lettera aperta del Movimento No Ponte al sindaco di Messina, Federico Basile:

«Ancora una volta, l’ennesima, il dibattito sulla realizzazione di un ponte sullo Stretto diventa “centrale” nella nostra Città, bloccando probabilmente, condizionando certamente, iniziative davvero necessarie per lo sviluppo del nostro territorio. Tanto è vero questo che recentemente il vicesindaco Ing. Mondello ha deciso di sospendere l’iter del Piano Urbanistico Generale (ex PRG), da tempo avviato e maturato, lasciando ancora la città priva del suo disegno urbano di sviluppo, “per capire se a Roma si stia facendo sul serio oppure no” (Gazzetta del Sud, 28 dicembre 2022) “Lei stesso, pur dichiarandosi favorevole alla costruzione di un ponte, ha anche di recente fatto osservare il carattere fortemente invasivo che questa opera avrebbe sui nostri Luoghi e la necessità quindi di un dibattito franco, rifiutando comunque decisioni calate dall’alto.

È del tutto evidente, siamo d’accordo con Lei, che ogni scelta vada discussa con gli abitanti dell’area dello Stretto ed i loro rappresentanti. Cittadine e cittadini che debbono conoscere ogni aspetto di utilità o inutilità, di eventuali vantaggi reali rispetto alle numerosissime problematiche che certamente influiranno, anche drammaticamente, sulla nostra vita per moltissimi anni. Impatti sulla salute, sugli spostamenti quotidiani, con enormi rischi strutturali per gli edifici situati in

prossimità degli innumerevoli cantieri che si dovrebbero aprire. Confrontarsi con la Città senza indugi, signor Sindaco, significa essere consapevoli di un dato oggettivo: ci sono certamente favorevoli al ponte tra i Suoi amministrati, ma è altrettanto vero che ci siamo anche noi, i contrari, quel movimento di cittadini che da decenni si batte contro la costruzione del ponte.

Lei rappresenta tutti, è il Sindaco di tutta la Città ed in ogni occasione dovrà tener presente, e far presente ai Suoi interlocutori del Governo ed ai vari portatori d’interesse, che esiste una opposizione alla realizzazione del ponte che è in grado di dimostrarne l’inutilità, ammesso che poi sia effettivamente realizzabile.

Come Lei sa infatti, appena due anni addietro una Commissione tecnica nominata proprio dal Ministero delle infrastrutture (Determina del MIMS n. 2620 del 27 agosto 2020), composta da insigni docenti universitari, rettori e direttori di facoltà tecniche, con una relazione finale di 150 pagine ha decisamente bocciato la possibilità di costruire un ponte ad unica campata, stradale e ferroviario, lungo tremila e trecento metri. La stessa commissione ha invitato a studiare un’altra alternativa, un ponte a tre campate da realizzare a sud, ma questa soluzione viene a sua volta considerata impossibile da realizzare da gran parte della comunità scientifica.

Confusione quindi, che non giustifica dichiarazioni ed annunci che davvero appaiono nient’altro che propaganda, privi di qualsiasi riscontro oggettivo. Come nient’altro che propaganda si sta dimostrando il recente decreto “salvo intese”. Dubbi tanti quindi, ma anche tante certezze.

Anni e anni di scavi, di trincee, di passaggi di mezzi pesanti, da Contesse fino a Torre Faro; devastazione di un enorme territorio ed inibizione totale per lunghissimo tempo all’accesso a zone altamente frequentate; limitazioni definitive, qualora il ponte ad unica campata davvero si realizzasse, a zone tra le più pregiate del nostro territorio.

Tutto questo a fronte di presunti vantaggi che non reggono ad alcuna seria verifica di costi/benefici. Ed anche su questo punto siamo pronti al confronto con chiunque, anche per dimostrare quante cose davvero utili si potrebbero invece realizzare.

Questa lettera, Signor Sindaco, non vuole essere esaustiva dei tanti elementi di contrarietà, ma ci preme ancora rammentare che la nostra è una zona ad altissimo rischio sismico e nessuna decisione potrà mai banalizzare questo aspetto che invece merita un’attenzione massima.

Il Sindaco è il primo presidio di salvaguardia del territorio cittadino, un territorio unico che si affaccia sul “Bosforo del mondo”, come già nel 1904 il Presidente francese Emile Loubet definì lo Stretto. Da tempo si lavora per ottenere il riconoscimento del nostro MareStretto come patrimonio dell’umanità, tutti noi abbiamo il dovere di custodire e preservare tanta bellezza che potrà essere, davvero, la nostra ricchezza.

Le chiediamo per tutto questo di rappresentare in ogni sede le ragioni degli abitanti dello Stretto che credono in uno sviluppo possibile senza la necessità di un inutile ponte. Messina, la città dello Stretto, non dovrà diventare la città devastata dall’avvio dei lavori del ponte».

