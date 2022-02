Messina, Leonardo Santoro nominato Commissario Straordinario del Comune

È Ufficiale, la Regione Siciliana ha nominato il Commissario Straordinario per il Comune di Messina: sarà Leonardo Santoro, ex Capo del Genio Civile di Messina, ex Direttore Generale del CAS, nonché attuale segretario generale dell’Autorità di Bacino della Regione Siciliana. Nominati anche altri due subcommissari, la sovrintendente ai Beni Culturali Mirella Vinci e il viceprefetto di Messina, Francesco Milio.

Ad annunciarlo, il presidente Nello Musumeci: «Leonardo Santoro, attuale segretario generale dell’Autorità di Bacino della Regione Siciliana, è stato da me appena nominato commissario della città di Messina, d’intesa con l’assessore alle Autonomie locali, Marco Zambuto. Ingegnere, 59 anni, dirigente generale di nuova nomina e già responsabile dell’Ufficio speciale per le progettazioni, Santoro è messinese di origine e nella città peloritana è stato già capo del Genio civile. Con altro provvedimento, sono stati nominati anche due subcommissari: la sovrintendente ai Beni culturali Mirella Vinci ed il viceprefetto di Messina Francesco Milio. Il commissario rimarrà in carica fino all’insediamento del nuovo sindaco».

