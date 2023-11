Messina. Le prime parole della Rettrice Giovanna Spatari: «Garantisco massimo impegno e totale dedizione»

Messina ha la sua prima Rettrice. Giovanna Spatari è stata appena eletta Rettrice dell’Università degli Studi di Messina. Ecco il dettaglio della votazione che l’ha vista vincere il confronto con Michele Limosani.

Totale voti: 1196

Preferenze Spatari: 624

Preferenze Limosani: 555

Schede Bianche: 9

Schede nulle: 8

Le prime dichiarazioni della Rettrice Giovanna Spatari: «Ringrazio il corpo elettorale che ha voluto concedermi questa fiducia. Ringrazio i numerosi colleghi che mi sono stati vicinissimi in questi mesi e che hanno creduto che questo risultato potesse essere possibile. Garantisco a questa comunità massimo impegno e totale dedizione per il prossimo sessennio. Voglio essere lo strumento che possa garantire a tutti un clima di lavoro sereno e il raggiungimento dei migliori obiettivi possibili per il nostro Ateneo».

Infine, con grande emozione Giovanna Spatari ha fatto una dedica speciale: «Dedico l’elezione della prima donna Rettrice di questo Ateneo ad Antonella Cocchiara, Angela Bottari e a tutte le altre compagne di viaggio».

