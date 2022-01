Messina. Lavori torrente Cataratti: ponte chiuso per due mesi ad auto e pedoni

A comunicarlo è il Comune di Messina, a causa dell’avvio dei lavori di demolizione e ricostruzione del ponte sul torrente Cataratti, il passaggio rimarrà chiuso al transito sia delle auto che dei pedoni a partire da oggi, mercoledì 19 gennaio, e per i prossimi due mesi.

Gli interventi rientrano nell’ambito dei “Lavori di riqualificazione ambientale e risanamento igienico sanitario dell’alveo del Torrente Cataratti — Bisconte” e riguardano la strada in corrispondenza di via Bitonto (collegamento tra via comunale Bisconte e via Caltanissetta). Nella giornata di oggi è stata quindi disposta la collocazione dell’apposita segnaletica stradale verticale di “strada senza uscita” in via Caltanissetta in corrispondenza di via Bitonto, e quella di indicazione dei percorsi alternativi nelle vie Caltanissetta e Comunale Bisconte, in corrispondenza delle rispettive intersezioni con via Bitonto.

