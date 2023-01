Messina, via ai lavori per il parcheggio di interscambio di Campo delle Vettovaglie: la viabilità

Proseguono i lavori per la realizzazione dei nuovi parcheggi di interscambio a Messina: è il turno di quello di Campo delle Vettovaglie. Gli interventi prenderanno il via lunedì 23 gennaio e si concluderanno il 22 aprile 2023. Per consentire alla ditta incaricata di operare in sicurezza, sono state disposte dal Comune alcune modifiche alla viabilità. Si tratta, nello specifico, di divieti di sosta e di transito pedonale.

Gli interventi interesseranno l’area della piazza Campo delle Vettovaglie nel tratto prolungamento di via Alessio Valore e via Calabria. Vediamo l’elenco completo delle modifiche viarie e il progetto.

Parcheggio di interscambio Campo delle Vettovaglie: lavori e viabilità

Per consentire l’esecuzione dei lavori per il parcheggio di interscambio nella zona di piazza Campo delle Vettovaglie, il Comune di Messina ha disposto da lunedì 23 gennaio al 22 aprile 2023, il divieto di sosta con rimozione coatta 0-24:

sul lato ovest (lato monte) della via Calabria , nel tratto compreso tra via T. Capra e piazza Campo delle Vettovaglie (prolungamento via A. Valore);

, nel tratto compreso tra via T. Capra e piazza Campo delle Vettovaglie (prolungamento via A. Valore); sul lato sud di piazza Campo delle Vettovaglie (prolungamento via A. Valore, tra le vie Calabria e Campo delle Vettovaglie;

(prolungamento via A. Valore, tra le vie Calabria e Campo delle Vettovaglie; lungo il prolungamento della via Alessio Valore (attuale area di parcheggio) per un tratto di 25 metri ad est dell’intersezione con via Campo delle Vettovaglie, sia negli stalli laterali sia in quelli centrali (al fine di delimitare l’area di cantiere in piazza Campo delle Vettovaglie).

Disposto, inoltre, il divieto di transito pedonale nei tratti di marciapiede delle suddette vie, garantendo comunque l’ingresso agli accessi.

