Messina. Lavori lungo la Salita Frantinaro (Granatari): come cambia la viabilità

Sono iniziati stamattina gli interventi di scerbatura da parte di MessinaServizi Bene Comune lungo la via salita Frantinaro, che collega Granatari alla Nuova Panoramica dello Stretto. Per consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza sono state disposte alcune modifiche alla normale viabilità. Vediamo quali sono.

Oggi, lunedì 19 luglio, e domani, martedì 20, dalle 6.00 alle 14.00 gli operatori di MessinaServizi Bene Comune saranno impegnati negli interventi di scerbatura lungo la via Salita Frantinaro. Di conseguenza, sono state disposte, per la durata dei lavori, le seguenti modifiche viarie:

divieto di sosta su entrambi i lati;

su entrambi i lati; interdizione parziale della carreggiata stradale , alternativamente sui lati ovest ed est;

, alternativamente sui lati ovest ed est; senso unico di circolazione in direzione di marcia monte-mare, con interdizione del transito veicolare in direzione di marcia mare-monte, nella parte di carreggiata stradale (lato ovest o lato est) di volta in volta non interessata dagli interventi;

di circolazione in direzione di marcia monte-mare, con interdizione del transito veicolare in direzione di marcia mare-monte, nella parte di carreggiata stradale (lato ovest o lato est) di volta in volta non interessata dagli interventi; limite massimo di velocità di 20 km/h.

