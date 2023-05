Messina, la Uil apre un ambulatorio sociale gratuito: dove sorgerà

La Uil Messina apre un ambulatorio sociale gratuito e rivolto a tutti i cittadini. L’inaugurazione della struttura di assistenza sanitaria è in programma giovedì 18 maggio, alle 10.30. A tagliare il nastro sarà Luisella Lionti, segretaria generale della Uil Sicilia e Area Vasta. «La presenza della segretaria Lionti – si legge nella nota – intende evidenziare l’alto valore simbolico che l’ambulatorio sociale assume in una realtà regionale caratterizzata dal sempre più difficile accesso ai servizi sanitari che sta pesantemente minando la sanità pubblica e il diritto alla salute per tutti i cittadini».

Ambulatorio gratuito della Uil Messina

L’ambulatorio, aperto nei pressi della sede della Uil Messina, a Contesse, sulla Strada Statale 114 al km 3,500 – Complesso Top Residence, si avvarrà dell’attività gratuita e di volontariato di un gruppo di medici e infermieri che offriranno assistenza e prima consulenza sanitaria. «La struttura ambulatoriale – continua la nota – è un simbolo di concreta attenzione sociale che intende andare incontro ai bisogni sanitari di ampie fasce sociali in seria difficoltà economica che, purtroppo, sono sempre più presenti nel nostro territorio».

Alla cerimonia inaugurale interverranno Ivan Tripodi, segretario generale Uil Messina, Claudio Barone, segretario generale Uil Pensionati Sicilia, Giuseppe Calapai, segretario generale Uil Pensionati Messina, e Angelo Rodilosso, presidente Ada Messina.

