Messina. La scuola di Mili chiude i battenti, il Comitato: «Il villaggio perde importante presidio»

Ultimo giorno per la scuola dell’infanzia di Mili San Pietro che, con il pensionamento dell’insegnante, chiude definitivamente i battenti. A rischio anche il futuro della primaria del villaggio di Messina Sud, ancora senza un suo plesso. A commentare la vicenda, il Comitato Vallata di Mili: «Le famiglie perdono due servizi essenziali per i loro figli – scrive il presidente Pippo Blanca –, il villaggio non avrà più quell’indispensabile presidio di cultura e legalità che rappresentano le scuole».

La vicenda della scuola di Mili San Pietro la conosciamo ormai bene. Resa inagibile nel 2016 a causa di un incendio, la struttura è stata oggetto di diverse sedute del Consiglio Comunale, durante le quali si chiedeva di inserire in bilancio le somme necessarie a rendere il plesso nuovamente fruibile. Richiesta accolta nell’aprile del 2022 – c’era, aveva sottolineato il dirigente, un progetto che sarebbe dovuto andare in gara qualche mese dopo –, ma oggetto poi di un dietrofront con l’insediamento del nuovo Consiglio Comunale a fine luglio dello stesso anno. Le risorse sono quindi slittate al 2024.

Alla notizia, il “Comitato Valla di Mili – Messina Sud” aveva già sottolineato come, a parer suo, il destino dell’istituto fosse ormai segnato e la scuola avrebbe chiuso i battenti a giugno 2023: «Già nell’incontro pubblico dell’11 gennaio 2019 – ribadisce Blanca – nell’affollata chiesa del villaggio era stata prospettata la proposta di prevedere la sistemazione della scuola dell’infanzia nel plesso scolastico della scuola primaria da ristrutturare in quanto danneggiato da un incendio nel 2016. In tale occasione agli assessori comunali Mondello e Minutoli si faceva presente la particolarità della situazione della scuola dell’infanzia, che in quanto paritaria regionale avrebbe potuto sopravvivere passando a statale solo in presenza di locali nuovi e a norma diversi da quelli della canonica del villaggio. Nulla di concreto da allora è stato fatto e così, al pensionamento dell’insegnante e con la conclusione delle attività didattiche, oggi la scuola chiude i suoi battenti per sempre, lasciando le famiglie del villaggio senza un fondamentale presidio educativo».

Locali nuovi, attualmente, non sembrano essere stati previsti, di conseguenza, segnala il Comitato, la scuola di Mili San Pietro chiuderà i battenti: «Così – conclude il presidente Blanca –, mentre il tempo trascorre tra un rinvio e l’altro, la scuola dell’infanzia chiude e a chiusura inevitabile si avvia anche la primaria. Resta il dato di fatto che le famiglie di Mili S. Pietro perdono due servizi essenziali per i loro figli e che il villaggio non avrà più quell’indispensabile presidio di cultura e legalità che rappresentano le scuole. È ormai evidente che in sette anni dal 2016 nessuna delle amministrazioni che si sono succedute è stata in grado di mantenere in vita gli unici due servizi essenziali del paese dando indirettamente un incentivo ulteriore all’abbandono e allo spopolamento».

