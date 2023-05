Messina, la rupe della fortezza di Castelmola verrà messa in sicurezza

A comunicarlo è la Regione Siciliana che ha pubblicato la gara per l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza della rupe su cui sorge l’antica fortezza di Castelmola, il comune in provincia di Messina, sopra il borgo di Taormina. Il progetto prevede il consolidamento del versante sud del piccolo centro storico. L’importo è di 877mila euro e le offerte potranno essere presentate entro il prossimo 12 giugno.

L’intervento previsto arriva parecchi anni dopo quello effettuato sul fronte nord. Questa volta si tratta di porre al riparo dalla possibile caduta di massi la sottostante via De Gasperi, arteria principale del paese, un gruppo di abitazioni e soprattutto i locali di un asilo nido che il Comune sta ristrutturando. L’istituto potrà essere riaperto soltanto quando saranno ultimati i lavori sul costone di roccia che presenta diversi blocchi instabili.

Così come prevede il progetto, dopo avere ripulito dalla vegetazione l’intera area su cui si dovrà operare, si procederà con la demolizione e il disgaggio delle porzioni pericolanti per poi applicare pannelli di funi di acciaio ad alta resistenza. Verranno realizzate anche alcune sottomurazioni. Oltre ad eliminare i rischi a valle, queste opere consentiranno di salvaguardare le strutture murarie del castello.

(7)