Messina, la Rete No Ponte scende in piazza: «Dal Recovery fund al Sud solo le briciole»

«Dal Recovery fund al Sud solo le briciole» questa la denuncia della Rete No Ponte di Messina che il prossimo 26 settembre 2020 scenderà in piazza – per la precisione a piazza Municipio – per chiedere fondi per le infrastrutture, i servizi e la messa in sicurezza dei territori del Meridione d’Italia.

L’appuntamento è fissato per le 17.00 di sabato 26 settembre, a piazza Unione Europea, a Messina. Obiettivo della protesta indetta dalla Rete No Ponte è quello di ottenere che «dal Recovery fund arrivino i 70 miliardi di euro che spettano di diritto ai territori meridionali e che questi vengano spesi per interventi realmente necessari».

Ma cosa è successo, e perché l’organizzazione ha deciso di scendere in piazza? «Dopo la diffusione di un primo documento trapelato riportante l’elenco delle opere da inserire nel Recovery Plan – scrivono dalla Rete No Ponte –, dichiarato poi superato dal governo, è stato reso pubblico un altro documento. Quello che contiene le linee guida del governo per il Next Generation Italy.

A guardarlo – sottolineano –, quello che salta subito all’occhio è come il Governo sia intenzionato a destinare al Sud e alle Isole solo una misera parte dell’immensa liquidità che arriverà dall’Europa. Niente soldi per la sanità, niente soldi per l’edilizia scolastica, niente soldi per le infrastrutture di prossimità, a parte quattro spicci per il tratto ferroviario Catania-Messina-Palermo. Ma soprattutto, niente soldi per la messa in sicurezza del territorio».

«Come ci aspettavamo – concludono –, tutta la messa in scena di queste settimane con al centro il dibattito tra Ponte e Tunnel ha portato, fino ad ora, solo a questo: un bel niente. Certo, la partita è ancora aperta e andrà giocata, da noi come dai Sì Ponte, con tutti i mezzi necessari».

Con queste motivazioni, la Rete No Ponte di Messina annuncia la protesta che si svolgerà sabato 26 settembre a piazza Municipio. Maggiori informazioni sulla pagina Facebook dell’evento.

(14)