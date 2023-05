Messina, la proposta di Libero Gioveni per snellire il traffico cittadino

Si dice sempre: il problema di Messina è il traffico, ne parla anche Libero Gioveni che cerca una soluzione per snellirlo. «Le 900 auto all’ora che circolano in via Garibaldi nelle ore di punta, secondo una relazione ufficiale sul traffico veicolare di Messina, – dice Gioveni – dovrebbe ancor di più far riflettere Amministrazione e Dipartimento mobilità urbana sulla necessità di prolungare il doppio senso di circolazione in via Cesare Battisti dalla via Tommaso Cannizzaro e fino all’incrocio con via Garibaldi utilizzando l’attuale corsia preferenziale, così come si è fatto in buona parte di via Catania».

«Questa stessa proposta – aggiunge il capogruppo di Fratelli d’Italia –, l’avevo formalizzata quando si istituì l’ultima isola pedonale in via Dei Mille proprio per evitare l’imbottigliamento di auto in via Garibaldi, ma con l’istituzione dell’isola pedonale sul viale San Martino, soprattutto quando dall’1 luglio dovrebbe tornare tutti i giorni della settimana, ritengo che tale accorgimento viario si riveli ancor più necessario.

D’altronde – continua Gioveni – l’attuale corsia preferenziale del tratto compreso fra via Tommaso Cannizzaro e la rotatoria Zaera funziona discretamente, quindi perché non dare una valida alternativa alle autovetture che dalla zona nord devono dirigersi verso sud provenendo dalla via Garibaldi accedendo alla via Cesare Battisti direttamente dall’attuale corsia preferenziale?»

Gioveni propone di adottare questa soluzione anche in via sperimentale.

