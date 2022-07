Messina. La pizzeria “L’Orso” è la migliore in Sicilia secondo la classifica “50 Top Pizza Italia 2022”

La pizzeria L’Orso di Messina è la migliore in Sicilia e la 28esima in Italia. Si tratta di un importante miglioramento rispetto all’anno scorso nella classifica “50 Top Pizza Italia 2022”, che ogni anno premia le migliori 50 pizzerie del Paese. L’anno scorso, infatti, L’Orso era arrivato 34esimo.

Martedì 26 luglio al Teatro Mercadante di Napoli si è tenuta la cerimonia di premiazione della “50 Top Pizza Italia”, la rassegna annuale che esiste dal 2017. Per la pizzeria L’Orso, a Messina dal 2014, ha ritirato il premio, la giacca e il biglietto d’oro per i campionati mondiali Matteo La Spada.

«Siamo orgogliosi – si legge in un post pubblicato su Facebook della pizzeria di via Pasquale Calapso 12 – di rappresentare Messina in questa prestigiosa guida. Un grazie a tutti i clienti ma sopratutto a tutto lo staff che ogni giorno con duro lavoro rende possibile tutto questo».

Di seguito la recensione del locale – che nel 2019 aveva ricevuto un doppio premio dal Gambero Rosso – pubblicata dalla guida “50 Top Pizza Italia” nel 2020: «Un ex teatro, poi diventato cinema e in seguito Pub, ospita nei suoi ampi locali recentemente ristrutturati l’Orso ristorante – pizzeria con oltre 200 coperti (ridotti a 130 nel post Covid). Arredato in stile moderno, con tavoli in legno chiaro e sedie grigie, il locale che ha mantenuto la struttura originaria su due livelli a cui si accede attraverso le scale, si caratterizza per la qualità e per l’attenta ricerca dei prodotti del territorio, oltre che per la creatività del pizzaiolo Matteo La Spada che punta a stupire con nuovi abbinamenti, soprattutto in estate quando si trasferisce nella location estiva, il Blanco Beach Club. Tra pizze gourmet, classiche e fritte e stuzzicherie varie, la scelta è ampia. Ottima la carta delle birre e dei vini con una selezione di bollicine e champagne».

