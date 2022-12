Messina, la nuova Yaris Cross Hybrid Toyota nel laboratorio-officina del Majorana-Verona Trento

La nuova Yaris Cross Hybrid Toyota oggi nel laboratorio – officina dell’Istituto Majorana – Verona Trento di Messina per essere esaminata dagli studenti nell’ambito del progetto di formazione internazionale T-TEP 2.0 (Toyota – Technical Education Program) per creare nuove figure professionali applicando le più moderne tecnologie di diagnosi motoristica.

Formare oltre ai futuri tecnici, destinati ad operare nel settore dell’assistenza automobilistica, nuove figure professionali come quello di addetto alla gestione dei touch point con i clienti. È questo l’obiettivo che vuole continuare a perseguire l’IIS Istituto Ettore Majorana – Verona Trento, che oggi ha presentato la nuovissima autovettura Yaris Cross Hybrid Toyota che entrerà nel laboratorio-officina della sede di Viale Giostra.

In occasione dell’evento inaugurale, per sottolineare l’importante salto di qualità dell’offerta formativa dell’Istituto, erano presenti la Dirigente scolastica prof.ssa Simonetta Di Prima, il Dirigente per l’Ambito Territoriale di Messina dott. Stellario Vadalà, i Delegati responsabili per Toyota Motor Italia Academy dott. Jacopo D’Andria e il dott. Fabio Fortini, la titolare della Concessionaria Toyota di Messina dott.ssa Isabella Vadalà, che hanno partecipato al seminario dal tema: “Istruzione e formazione professionale e inserimento nel mondo del lavoro”, che si svolgerà nella sede della scuola di Viale Giostra.

L’istituto professionale di Messina amplia così la sua offerta grazie alla rinnovata partecipazione al progetto di formazione internazionale T-TEP 2.0 (Toyota – Technical Education Program) in virtù di un protocollo d’intesa sottoscritto con il Ministero dell’Istruzione. Un altro importante traguardo raggiunto grazie all’impegno della preside prof.ssa Simonetta Di Prima e a tutto il personale scolastico.

Gli alunni dell’istituto professionale Majorana potranno così applicare le più moderne tecnologie di diagnosi motoristica ad una vettura a propulsione ibrida di quinta generazione. La qualità delle scuole T-TEP, grazie anche alla consolidata collaborazione con la Rete di Concessionari sul territorio, è certificata da Toyota che riconosce le competenze raggiunte dai diplomati al termine del percorso formativo. I locali ingranditi del laboratorio-officina del Majorana ospiteranno inoltre da quest’anno le nuove attrezzature per lo smontaggio, la riparazione e l’equilibratura degli pneumatici. Questa prestigiosa collaborazione tra la scuola ed una delle realtà più evolute della produzione motoristica, permetterà ai giovani di poter entrare con competenza e professionalità nel mondo del lavoro.

