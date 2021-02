Messina, la Galleria San Jachiddu chiusa al transito venerdì 5 febbraio

Sembra non trovare pace la Galleria San Jachiddu che venerdì 5 febbraio sarà chiusa al traffico. Il Comune di Messina ha, infatti, disposto un’ordinanza viabile per l’istituzione del divieto di transito in entrambi i sensi di marcia.

Il divieto di transito all’interno della Galleria San Jachiddu sarà necessario per «lavori di riqualificazione funzionale – si legge nella nota – e ammodernamento tecnologico degli impianti».

Chiusa (di nuovo) la Galleria San Jachiddu

La Galleria Sn Jachiddu era già stata chiusa lo scorso 14 gennaio, sempre per interventi di messa in servizio e manutenzione dei sistemi di supervisione e controllo a servizio della galleria, a cura della ditta Systemia. Adesso, venerdì 5 febbraio sarà interdetto il traffico, in entrambi i sensi di marci, dalle:

09:00 alle 18:00.

Impossibile quindi il collegamento tra il viale Giostra e il viale Annunziata e lungo le bretelle di collegamento alla stessa galleria, sia lato viale Giostra che lato viale Annunziata.

L’ordinanza completa sulla chiusura della Galleria a questo link.

