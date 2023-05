Messina. La “Città del ragazzo” verso la riqualificazione: step in avanti per il progetto

Laboratori di arte, musica, informatica, attività sportive e riabilitative, aree verdi: il progetto per la riqualificazione dell’ex “Città del Ragazzo” di Messina, nell’ambito del “Dopo di noi”, comincia a prendere forma. Questa mattina, infatti, sono stati consegnati i servizi di ingegneria per la progettazione esecutiva, che dovrà essere pronta entro quattro mesi. Soddisfatto il sindaco della Città Metropolitana, Federico Basile: «Stiamo rispettando i pur stringenti tempi del PNRR per rigenerare i crateri urbani oramai abbandonati come, appunto, la Città del Ragazzo di Gravitelli. Andiamo avanti insieME».

Partiamo dal principio. Come anticipato, la riqualificazione della “Città del Ragazzo” di Messina ha ottenuto un finanziamento di circa 54milioni di euro nell’ambito del “Dopo di noi”, un progetto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali finalizzato a fornire tutela, assistenza e formazione alle persone con gravi disabilità in vista del momento in cui verrà meno il sostegno della famiglia, dei genitori o dei tutori (maggiori informazioni qui).

In questo frangente, la Città Metropolitana di Messina ha presentato un progetto che prevede la riqualificazione dell’ex Città del Ragazzo di Gravitelli e la creazione al suo interno di spazi per laboratori e attività sportive e riabilitative di diverso tipo e di aree a verde. Ottenuto il finanziamento, è andato avanti l’iter che ha portato questa mattina – dopo gli appalti su progettazione e lavori – alla consegna dei servizi di ingegneria per la progettazione esecutiva, che dovrà essere eseguita entro 120 giorni dal raggruppamento di professionisti incaricato. I lavori dovranno essere completati entro il 2026.

Ad occuparsene sarà la Rina Consulting Spa, mandataria Corvino – Multari Srl, mandante Arethusa Srl, mandante – Dfp Engeering Srl Mandante. Gli esecutori sono la Operazione Srl, mandataria Aedinovis Srl, mandante. Conclusa questa fase saranno avviati i lavori, già appaltati alla Opera srl (raggruppamento di imprese).

