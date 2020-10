Messina, isole ecologiche: limitazioni (temporanee) per Pace e Gravitelli

Due isole ecologiche di Messina, quella di Pace e quella di Gravitelli, subiranno alcune variazioni di servizio per quanto riguarda il conferimento dei rifiuti. «Nei prossimi giorni – comunica il presidente di MessinaServizi Bene Comune Giuseppe Lombardo – avverrà la limitazione temporanea di alcuni servizi in due centri di raccolta cittadini per sopravvenuti motivi organizzativi».

Sabato 17 ottobre, infatti, è prevista la chiusura per l’intera giornata dell’isola ecologica di Gravitelli, mentre da lunedì 19 ottobre, ci saranno limitazioni per le imprese al centro di raccolta di Pace.

«Ci scusiamo con gli utenti – prosegue Lombardo – per queste misure necessarie temporanee, atte a garantire la sicurezza di dipendenti e utenti. Presto saranno ripristinati tutti i servizi».

Isola ecologica di Gravitelli

sabato 17 ottobre: chiusura per tutta la giornata, per la realizzazione di alcuni lavori al’interno della struttura.

Isola ecologica di Pace

dal 19 al 26 ottobre: i titolari di ditte ed imprese anche se regolarmente registrati, non potranno conferire ingombranti ed altri materiali. Resta possibile, invece, il conferimento di ingombranti per i cittadini titolari di utenze domestiche.

