Messina. Isole ecologiche aperte (ma su prenotazione): orari e numeri utili

È ufficiale: la prossima settimana le isole ecologiche di Messina sono aperte, ma solo su prenotazione. Nonostante il coronavirus, chi vuole fare la raccolta differenziata, ma non abita in una delle zone servite dal porta a porta, potrà usufruire dei centri di raccolta dei rifiuti che si trovano lungo tutto il territorio comunale. MessinaServizi Bene Comune ha comunicato come prenotare e quali saranno gli orari di apertura per i giorni a seguire.

Isole ecologiche: orari e prenotazioni

Le isole ecologiche di Messina riaprono ma, per ottemperare alle misure di contenimento del coronavirus e assicurare il mantenimento delle distanze di sicurezza, se ne potrà usufruire solo su prenotazione e in determinato orari ridotti.

Come prenotare

Al fine di assicurare il mantenimento delle misure di sicurezza previste per il contenimento del coronavirus, MessinaServizi Bene Comune ha disposto che il conferimento dei rifiuti presso le isole ecologiche della città dello Stretto dovrà avvenire solo su prenotazione.

È possibile prenotare chiamando i seguenti numeri di telefono negli orari indicati:

333-6154097 – dalle 7:00 alle 15:00;

333-6154086 – dalle 15:00 alle 23:00.

Giorni e orari di apertura delle isole ecologiche di Messina

Pubblichiamo, di seguito, i giorni e gli orari di apertura dei centri di raccolta dei rifiuti di Messina, così come comunicati da MessinaServizi Bene Comune:

Isole Ecologica di Gravitelli

dal lunedì al venerdì dalle 7:00 alle 13:30;

Isole Ecologica di Giampilieri

giovedì 23 e venerdì 24 aprile dalle 7:00 alle 13:30;

Isole Ecologica di Tremonti

giovedì 23 e venerdì 24 aprile dalle 7:00 alle 13:30;

Isole Ecologica di Pistunina

giovedì 23 e venerdì 24 aprile dalle 7:00 alle 13:30;

Centro comunale di raccolta di Pace

giovedì 23 e venerdì 24 aprile dalle 12:00 alle 17:30.

Si ricorda che il servizio di raccolta differenziata porta a porta continua nelle zone di Messina in cui è attivo, anche in questi giorni di emergenza secondo il calendario disponibile a questo link sul sito di MessinaServizi Bene Comune.

